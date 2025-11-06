وقال المصدر: "الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله، ودفعه والحكومة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل".

وأضاف: "يستعد الجيش لاحتمال إجباره على المشاركة في القتال قريبا".

وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر: "هناك خطط جاهزة بالفعل".

وأوضحوا: "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته، ولن يعود إلى ما كان عليه في 6 أكتوبر. سنزيد هجماتنا ونعود إلى القتال إذا لزم الأمر".

وأبرزت القناة 12 أنه "من المتوقع أن تبلغ التوترات ذروتها خلال شهر تقريبا".

ووفقا لأحدث المعلومات الاستخباراتية في إسرائيل، يواصل حزب الله، وفق القناة 12، تكديس الصواريخ والقذائف والمدفعية ومعدات قتالية إضافية.

يأتي ذلك فيما أكدت حزب الله، الخميس، حقها "‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا".

وأضافت الجماعة اللبنانية، في بيان، أنه على الرغم من التزام لبنان بوقف إطلاق النار، فإنه غير ملزم بالانخراط في مفاوضات سياسية مع إسرائيل.

وذكرت في بيان "لبنان معني ‏راهنا بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنيا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني".