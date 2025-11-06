وأضاف: "هذه المعركة هي معركة الجيش السوداني، لذلك نحن نثق أن هذا الشعب لن يهزم، وكل من يقاتل باسم هذا الشعب لن يهزم أو ينكسر".

وتشهد الساحة السودانية تصاعدا غير مسبوق في الأزمة المسلحة التي اندلعت منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط محاولات أميركية متواصلة لفرض هدنة إنسانية، بينما يبدو الجيش متمسكا بموقفه القائم على الحسم العسكري.

فقد أعلن وزير الدفاع في حكومة البرهان حسن كبرون، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش سيواصل القتال ضد قوات الدعم السريع، مؤكدا تقديره لجهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومقترحاتها لتحقيق السلام.

وأضاف الوزير أن التجهيزات لمعركة الشعب السوداني مستمرة، في إشارة إلى استمرار الاستعدادات العسكرية رغم المبادرات الدولية للهدنة.

من جانبه، أوضح كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن الولايات المتحدة تعمل مع كل الأطراف، الجيش وقوات الدعم السريع، لتحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم للمرحلة الإنسانية في البلاد.