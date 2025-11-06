وقال قرقاش في "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي": "سنعزز من مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الذي يؤمن به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال مد جسور التعاون مع مختلف الدول والعمل بشكل جماعي ضمن شراكات مع الدول الصديقة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تساهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية المستدامة للمجتمعات، كما تعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش باعتبارها مكوناً أصيلاً للهوية الإماراتية.

وأوضح أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمؤثر رئيسي في صياغة الحلول الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.

كما أكد أن دولة الإمارات، تمضي برؤية قيادتها الحكيمة، نحو مراحل جديدة من الإنجاز، على المستويات المحلية والعالمية، حيث تنعم دولة الإمارات بقيادة رشيدة، ورؤية واضحة، وشعب طموح، وموقع جيوسياسي فريد، ما يجعلها مؤهلة لتكون محوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.

من جهتها أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن دولة الإمارات تبنت نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية، يقوم على الشراكة والتعاون والتضامن الإنساني، إدراكا منها بأن الاستقرار والسلام والتنمية ثمار عمل مشترك ومسؤولية جماعية.

وقالت: "منذ تأسيسها ومنذ الخطوات الأولى لنهجها الإنساني العالمي، لم تدخر دولة الإمارات جهدا في مد يد العون لكل محتاج، فقدمت أكثر من 370 مليار درهم في المساعدات الدولية، لتصل إلى أكثر من مليار إنسان حول العالم.. وكل دعم يحمل بصمة أمل وفرصة لتغيير مستقل الإنسان نحو غد أفضل".

وأكملت: "في غزة، تتجلى الإنسانية الإماراتية بأوضح صورها، حيث قدمت دولة الإمارات للشعب الفلسطيني الشقيق منذ اندلاع الأزمة الأخيرة طوق نجاة لكل من أرهقتهم الحرب وأطلقت عملية (الفارس الشهم 3) وقدمت أكثر من 9.4 مليار درهم (2.57 مليار دولار)، وأرسلت أكثر من 100 ألف طن من الإمدادات، و2 مليون جالون من المياه، وأجلت 2961 مريضا ومرافقاً للعلاج في الدولة".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات خصصت نحو 3 مليارات درهم خلال العامين الماضيين لدعم الشعب السوداني، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل الوقوف إلى جانب السودان وشعبه ومع دول الجوار التي تستقبل النازحين، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وذكرت أن دولة الإمارات قدمت 26.1 مليار درهم، لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات في اليمن، كما قامت دولة الإمارات بدور وساطة فعال في أوكرانيا أسهم في تبادل أكثر من 4600 أسير حرب منذ اندلاع النزاع، إضافة إلى تقديم أكثر من 1000 طن من المساعدات عبر 14 رحلة جوية، إلى جانب تخصيص 385 مليون درهم لدعم الشعب الأوكراني.

كما تطرقت معاليها إلى الدور الإنساني لدولة الإمارات في أفغانستان وتأسيسها عشر عيادات للأمومة في ولايات مختلفة، وكذلك تقديمها 700 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان.