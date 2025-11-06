وبحسب القناة الـ14 الإسرائيلية، تأتي هذه الغارات بعد ساعات من رصد إطلاق صاروخٍ من جنوب القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهي أول عملية إطلاق منذ نحو شهر.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، مقتل فلسطيني برصاص قواته شرق غزة، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار إلى 244 قتيلاً، وفق مصادر محلية في القطاع.

في المقابل، وصفت حركة حماس في بيان عمليات النسف والهدم المتواصلة للمنازل والأحياء السكنية في شرق غزة بأنها "انتهاك واضح لاتفاق وقف الحرب"، معتبرة أن ما يجري يمثل محاولة إسرائيلية لتقويض جهود التهدئة.

وطالبت الحركة الوسطاء الإقليميين والدوليين بالضغط على إسرائيل لوقف ما سمّته "الخروقات الخطيرة" التي تهدد بعودة التوتر إلى القطاع، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.