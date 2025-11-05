وقال المتحدث الرسمي لعملية الفارس الشهم 3 محمد الشريف في مقابلة مع برنامج "رادار" على قناة "سكاي نيوز عربية" إن العملية "تُكمل اليوم عامين متتاليين من العمل المتواصل على مدار الساعة"، مؤكدا أن الإمارات كانت "أول من وصل إلى قطاع غزة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين".

47% من إجمالي المساعدات الدولية إماراتية

وأشار الشريف إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية بلغ نحو 100 ألف طن منذ انطلاق العملية، موضحا أن نسبة 47% من إجمالي المساعدات الدولية التي دخلت إلى غزة كانت من دولة الإمارات، وهو ما يعكس حجم الجهود الإنسانية الكبيرة خلف هذه العملية.

وأوضح أن المساعدات شملت "الغذاء والدواء والمستشفيات الميدانية والعائمة، ومحطات لتحلية المياه، والمخابز والمطابخ الميدانية"، مشيرا إلى أن هناك مركزا لوجستيا متكاملا في مدينة العريش المصرية يقف خلف هذه الجهود بالتنسيق مع مؤسسات حكومية وغير حكومية إماراتية.

وكشف الشريف أن العملية نفذت 81 عملية إنزال جوي ضمن مبادرة طيور الخير لإيصال أكثر من 4000 طن من المساعدات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع، إلى جانب إنشاء محطة تحلية مياه وخط مياه إماراتي لتلبية احتياجات السكان.

إجلاء المرضى إلى المستشفيات الإماراتية

وفي جانب الدعم الطبي، أشار الشريف إلى مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضمنت إجلاء ألف طفل فلسطيني مصاب وألف مريض سرطان مع عائلاتهم إلى دولة الإمارات لاستكمال علاجهم في المستشفيات الإماراتية.

وروى الشريف قصة مؤثرة لأحد الأطفال الذين تم نقلهم للعلاج قائلا: "الطفل حاتم عواض فقد أسرته بأكملها وتعرض لحروق خطيرة، وبعد وصوله إلى الإمارات وتحسن حالته الصحية، رأينا كيف تحولت صرخاته إلى ابتسامة — وهذا ما يمنح فرقنا العاملة دافعا للاستمرار".

العملية مستمرة

وأكد المتحدث الرسمي أن العملية مستمرة حتى بعد وقف إطلاق النار، موضحا أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ مشاريع تنموية داخل القطاع تشمل إنشاء مجمعات سكنية مؤقتة ومحطات طاقة شمسية ودعم المستشفيات ومحطات المياه.

وأضاف الشريف أن ما يميز تجربة الإمارات في "الفارس الشهم 3" هو التعاون بين أكثر من 17 مؤسسة حكومية وخيرية تعمل تحت مظلة واحدة، مشيرا إلى أن "العمل الإنساني لا ينجح إلا بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين الجهات".

واختتم قائلا إن نجاح الإمارات في هذه العملية جاء نتيجة "الإصرار والعزيمة، والدعم المباشر من القيادة الرشيدة، والتعاون الدولي الكبير الذي مكننا من الوصول إلى مستحقي المساعدة رغم كل التحديات".

"الفارس الشهم 3" لم تكن مجرد عملية إغاثة، بل نموذجا إماراتيا متكاملا في العمل الإنساني، يؤكد التزام الدولة الدائم بنصرة الإنسان أينما كان".