ووفقا للبيان، أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين العُزّل، من بينهم نساء وأطفال.

وأشار البيان إلى أن الهجمات نفذها الجيش السوداني، بدعم من جهات خارجية، "التي تمارس حملات الإبادة المنهجية ضد مجتمعات محددة في السودان".

ودعت قوات الدعم السريع المنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية إزاء الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في مناطق لا تواجدَ لقوات الدعم السريع فيها.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها قادرة على الرد في الزمان والمكان المناسبين لحماية المدنيين وصون الأمن.