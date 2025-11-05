ولم يحدد المكتب الجهة التي تقف وراء الهجوم فيما تشتد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن كردفان.

وحذر من أن "الوضع الأمني في منطقة كردفان مستمر في التدهور".

يأتي الهجوم في الوقت الذي رفض فيه الجيش السوداني مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار، وقال إنه "سيحشد الدعم الشعبي لقتال المتمردين".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا القرار جاء بعدما ترأس قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع السوداني لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.

ويذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت الشهر الماضي على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة غرب دارفور.