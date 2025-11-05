وتأتي الاتفاقية، وفق تدوينة لرئيس الحكومة المغربية على "فيسبوك" لتحقيق "انتقال طاقي فعال ومستدام، ولضخ دينامية جديدة في تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة شراكة ناجعة بين الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يضمن تسريع توفير الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية".

وأكد أخنوش أن "الطاقات المتجددة تمثل اليوم في المملكة، 46 في المائة من القدرة المنشأة الإنتاجية للكهرباء، في أفق رفعها إلى أكثر من 52 في المائة قبل حلول سنة 2030"، مبرزا الانخراط الجاد للحكومة في تعزيز ركائز انتقال طاقي مستدام، يجعل من الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في المسار التنموي للمملكة، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويمكن لـ1 غيغاواط أن يشغّل حوالي 750000 منزل، مما يعني أن 5 غيغاواط يمكنها تلبية الطلب على الكهرباء في مدينة كبيرة.