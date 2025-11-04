وفي بيان مقتضب عقب انتهاء اجتماع المجلس في الخرطوم، قال وزير الدفاع إن المجلس شكل لجنة للنظر في كيفية إنهاء المعاناة الإنسانية، وأكد استمرار الاستنفار والتعبئة العامة.

وفي وقتٍ كان الشارع السوداني ينتظر فيه موقفًا واضحًا من الخطة الرباعية، لم يشر البيان إلى الخطة واكتفى بشكر الولايات المتحدة.

وجاء البيان بعد ساعات من تصريحات متفائلة أدلى بها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، أكد فيها اقتراب الطرفين من التوقيع على اتفاق الهدنة.

تأجيل السلام

يشير مهدي الخليفة، الوزير الأسبق بوزارة الخارجية السودانية، إلى أن البيان أراد تجنّب الصدام مع واشنطن، لكنه حمل رسائل متناقضة تؤكد النية في الاستمرار في الحرب وتأجيل السلام.

ويقول لموقع سكاي نيوز عربية: "البيان حمل في طياته رسائل متناقضة بين الترحيب بالسلام والاستعداد للمعركة، وتجنّب تمامًا ذكر موافقة الحكومة على الهدنة المقترحة".

ورأى الخليفة أن البيان أراد، في ظاهره، أن يُظهر انفتاحًا دبلوماسيًا تجاه واشنطن دون أن يقدّم التزامًا فعليًا بوقف إطلاق النار. أما في جوهره، فقد حمل إشارات صريحة إلى أن الخيار العسكري ما يزال مطروحًا، خاصة حين أشار إلى "مواصلة التجهيزات لمعركة الشعب السوداني في المرحلة المقبلة"، وهي عبارة تعني بوضوح أن الحكومة تستعد لجولات جديدة من القتال لا لوقفها، بحسب تعبيره.

وأضاف: "لا يمكن اعتبار البيان قبولًا بالمقترح الأميركي، بل هو أقرب إلى رفضٍ مغلف بلغة دبلوماسية. فالحكومة تُبقي الباب مواربًا أمام الحوار، لكنها تمضي فعليًا في طريق الحرب... في اعتقادي يبدو أن السلام في السودان لا يزال مؤجلًا".

رفض صريح

بالنسبة للسفير حسين شرفي، فإن البيان يعكس رفضًا للتوقيع والالتزام بالورقة والرؤية التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية الرامية إلى إدخال المساعدات.

وأشار شرفي إلى أن الفقرة التي تنص على إنشاء لجنة لتقديم رؤية سلطة بورتسودان بشأن إدخال المساعدات الإنسانية تعني ضمنًا رفض خطة الرباعية التي حظيت بإجماع دولي واسع.

ويتوقع شرفي تغييرات في آليات تطبيق الخطة في ظل رفض سلطة بورتسودان الحالي، مقابل إبداء تحالف "تأسيس" مرونة تجاهها.

ويقول لموقع سكاي نيوز عربية: "هناك تمايز في المواقف، حيث وافقت (تأسيس) على الخطة وأبدت مرونة تجاه التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بعض أفراد الدعم السريع، وشكّلت لجان تحقيق ومحاسبة، ووافقت على الانسحاب من الفاشر وتسليمها لقوة شرطة، ما رجّح كفّتها في تجاوبها مع الخطة الأميركية والرباعية".

وتساءل شرفي عما إذا كانت (الرباعية) ستسمح باستمرار الحرب في السودان أكثر من ذلك، أم أنها ستتجه نحو مواقف أكثر صرامة.

تهديدات وإشارات

تزامن اجتماع مجلس الأمن والدفاع والحديث عن اقتراب الجيش من توقيع اتفاق لوقف الحرب، مع تهديدات متزايدة من عناصر تنظيم الإخوان لقائد الجيش في حال توقيعه على أي اتفاق.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي محمد المختار محمد إن بيان مجلس الأمن والدفاع عبّر بوضوح عن "صراعات داخلية أو تبادل أدوار"، في ظل سعي تنظيم الإخوان وحلفائه المحليين والإقليميين إلى تفريغ خطة الرباعية من محتواها، عبر إرسال إشارات متناقضة.

وأوضح في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية: "البيان عبّر عن طريقة البرهان في شراء الوقت، كما أن الواقع على الأرض وحالة الاستنفار القصوى تشير إلى أن تنظيم الإخوان حسم أمره، وسط شكوك حول قدرته على تحمّل تبعات رفض الهدنة".

ويتفق الأكاديمي والباحث السياسي الأمين بلال مع ما ذهب إليه المختار، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الدفاع والأمن أكد مواصلة الحرب، حيث ركز على التعبئة العامة والاستنفار.

ويقول بلال لموقع سكاي نيوز عربية: "البيان أراد إظهار الحماس للحصول على دعم شعبي". وأضاف: "البيان في مجمله أراد توجيه رسائل لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، لكن في ظل التقارير المتزايدة عن استمرار التفاوض بين وفدي الجيش والدعم السريع في واشنطن، يبقى بيان مجلس الأمن والدفاع محاولة لذر الرماد في العيون"، بحسب تعبيره.