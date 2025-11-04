وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة "ضعوا حدا لكابوس العنف هذا الآن"، مضيفا "أدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للعمل مع مبعوثي الشخصي إلى السودان... للتوصل إلى تسوية تفاوضية... أقبِلوا على طاولة المفاوضات".

وأكّد أنه منذ دخول قوات الدعم السريع للمدينة الواقعة في شمال دارفور "تزداد الأوضاع سوءا يوما بعد يوم"، مضيفا "يموت الناس بسبب سوء التغذية والأمراض والعنف".

ويوم الاثنين، أفاد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المدعوم من الأمم المتحدة بانتشار المجاعة في مدينة الفاشر.

في نهاية أكتوبر، أعلنت قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ 2023 السيطرة الكاملة على مدينة الفاشر بعد حصار دام نحو 18 شهرا. وبسطت بذلك سيطرتها على ولايات دارفور الخمس التي تمثل ثلث مساحة السودان.

وقال غوتيريش "كانت الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور بؤرة للمعاناة والجوع والعنف والنزوح... وقد حوصر مئات الآلاف من المدنيين".