ونقل تقرير هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن "مصادر رفيعة"، أنه "لن يكون هناك مكان محصن" إذا استمر حزب الله اللبناني في تعزيز قدراته.

وأشارت الهيئة إلى "تزايد القلق في إسرائيل"، مما وصفته بـ"تعاظم سريع" لحزب الله في شمال لبنان.

وقال التقرير إن إسرائيل تراقب "تعزيز قدرات حزب الله شمال نهر الليطاني وفي مناطق أخرى تحت سيطرته، وسط مؤشرات على نيته إعادة بناء منظومته الدفاعية والهجومية".

ووفق مصادر أمنية إسرائيلية، فإن حزب الله "يركز جهوده على إصلاح منشآت لوجستية وتحصينات ميدانية تضررت خلال المواجهات الأخيرة، كما يعيد نشر وسائل قتالية في محيط بيروت، مما تعتبره إسرائيل تحديا مباشرا لقواعد القرار 1701".

وتتهم إسرائيل الحكومة اللبنانية بالتقاعس عن مواجهة "الانتهاكات المتزايدة من جانب حزب الله"، وفق هيئة البث، محذرة من أن "استمرار هذا الوضع قد يدفعها إلى رد مباشر".

وخلال الأسابيع الأخيرة، عاد جنوب لبنان إلى واجهة التوتر مجددا مع تصاعد الغارات الإسرائيلية، مع فشل جهود دبلوماسية في نزع سلاح حزب الله، بينما تحذر الولايات المتحدة من أن "الوقت ينفد أمام الحكومة اللبنانية" لحسم هذا الملف.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بألا يسمح بـ"تحول لبنان إلى جبهة جديدة ضد إسرائيل" وفق تعبيره، مؤكدا أن "حزب الله يحاول إعادة التسلح والتعافي من الضربات، لكننا سنمنع ذلك بكل الوسائل".

كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن الجيش "سيكثف عملياته في الجنوب"، متهما حزب الله بـ"اللعب بالنار"، والرئيس اللبناني بـ"المماطلة" في تنفيذ قرار نزع السلاح.

في المقابل، نقلت مصادر دبلوماسية أميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن واشنطن "تدعم جهود نزع سلاح حزب الله وكل الميليشيات خارج سلطة الدولة".

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع الميداني في لبنان عن كثب، و"تستعد للأسوأ في حال فشل الحكومة بتنفيذ التزاماتها".