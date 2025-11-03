وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل مدبولي الذي يزور الدوحة حالياً للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها دولة قطر من الرابع إلى السادس من نوفمبر الجاري.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في غزة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، بما يمهد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة.