وأضاف ترامب في حديث لبرنامج "60 دقيقة"، على قناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "لم تعجبني بعض الأمور التي قام بها (نتنياهو)، وقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك".

وأكد ترامب للمحاورة نورا أودونيل، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "متين وليس هشا"، رغم أنه واجه تحديات خطيرة.

وسجلت المقابلة الجمعة، بينما بثت الأحد.

والأحد صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أن حماس أعادت جثة الرهينة الإسرائيلي الأميركي عمر نيوترا إلى إسرائيل، إلى جانب رفات رهينتين إسرائيليين آخرين.

وتحدث ترامب إلى والدي نيوترا، الأحد، بعد وقت قصير من تلقيهما تأكيدا من الجيش الإسرائيلي بشأن استلام الجثة.

ولا تزال جثة الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيتاي تشين محتجزة لدى حماس، وهو آخر رهينة يحمل الجنسية الأميركية في غزة.

"سأتدخل"

وفي المقابلة ذاتها، أعلن الرئيس الأميركي أنه "سيتدخل" في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، من أجل "مساعدته قليلا".

وكان ترامب علق مرارا وتكرارا على محاكمة نتنياهو الجارية، فيما اعتبر تدخلا في النظام القضائي الإسرائيلي والسياسة الداخلية للبلاد.

وقال إن نتنياهو "رجل موهوب للغاية"، واصفا إياه بأنه "من نوع القادة الذين تحتاجهم إسرائيل في زمن الحرب".

وتابع لقناة "سي بي إس": "لا أعتقد أنهم يعاملونه جيدا. إنه قيد المحاكمة على بعض الأمور ولا أعتقد أنهم يعاملونه جيدا أيضا. سنتدخل في ذلك لمساعدته قليلا، لأنني أعتقد أن هذا ظلم كبير".

وفي شهر أكتوبر الماضي، خرج ترامب عن النص خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، ليحث الرئيس إسحاق هرتسوغ على العفو عن نتنياهو، الذي يحاكم في 3 قضايا فساد.

قال ترامب: "سيجار وشمبانيا، من يهتم بهذا؟"، في إشارة إلى الهدايا غير المشروعة المذكورة في إحدى التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ولاحقا صرح ترامب للصحفيين أن نتنياهو هو من طلب منه إثارة الموضوع في خطابه.

كما سبق أن دعا الرئيس الأميركي إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال" في يونيو الماضي.

ويحاكم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا منفصلة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهما بقبول هدايا تزيد قيمتها على 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، ومنح مزايا تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لقطب اتصالات، مقابل تغطية إخبارية إيجابية بشأنه.