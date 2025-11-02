وأكد قرقاش أن دولة الإمارات تدعم مساعي الاستقرار والسلام في المنطقة، مضيفا أن حل الدولتين لا يزال حجر الأساس لشرق أوسط مستقر.

وتابع: "من الصعب جداً أن نتخيل سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط دون وجود دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وكرامة".

وأكد قرقاش على ضرورة الابتعاد عن جميع السرديات المتطرفة والعنيفة، متابعا: "يجب التقدم عبر الشراكات الإقليمية والاندماج الاقتصادي الذي سيتغلب على جميع الخلافات".

وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنه من الضروري العمل لتقوية دور سيادة الدول، مشددا على ضرورة إبعاد الميليشيات.