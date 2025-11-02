وفند الشيباني رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة الانتقالية وفقا لـ 3 مبادئ:

الاستقرار الأمني محليا وإقليميا ودوليا.

الدبلوماسية المتوازنة، لا نريد لسوريا أن تكون قائمة على مبدأ الاستقطاب أو أن تكون مع طرف ضد آخر، ربما الحفاظ على التوازن أمر صعب ونادر في واقعنا الحالي لكننا نحاول أن نكون على مسافة واحدة من الجميع.

استطعنا أن نؤسس دولتنا بعيدا عن الصراع الطائفي أو مبدأ الأكثرية والأقلية، أردنا أن يكون القانون هو الميزان الفاصل بين الجميع بغض النظر عن خلفية الإنسان، لأننا نفتخر بتنوع سوريا ثقافيا ودينيا، وهذا ما يضفي على سوريا القيمة الحضارية ويعزز التكامل بين أبناء الشعب السوري.

وتابع: "تعرضنا لتحديات كبيرة خلال هذه الفترة، ولكن لم نستسلم، كنا ملتزمون بتعزيز السلم الأهلي، وتحقيق العدالة تم تأسيس اللجنة الوطنية للمفقودين فلدينا أكثر من 250 ألف مفقود على يد النظام البائد، كما أسسنا اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية وهي الحد الفاصل الذي نعتمد عليه كي تصل الحقيقة للناس ونحمي شعبنا".

وأكمل: "أتممنا الانتخابات البرلمانية، هناك بعض التحديات لكنها لا تعرقل هذا العملية، سنشهد أول جلسة برلمانية تم انتخاب أعضاءها في سوريا بشكل شفاف شارك فيه السوريون وراقبه المجتمع الدولي".

وأضاف الشيباني: "لم نختم ما نطمح إليه بل هي البداية التي نريد التأسيس من خلالها لسوريا المستقبل، أن تكون بلدا فاعلا يعتمد على أبنائه خال من التدخلات الأجنبية بعيدا عن أي استقطاب لا يكون مصدرا لأي تهديد أو قلق".

واختتم بالقول: "نمد يدنا للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء بلدنا وهو ما سينعكس بالخير والنفع والسلام للمنطقة بأسرها".