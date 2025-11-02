يأتي ذلك بعد أن نشرت القيادة الوسطى مقطع فيديو، قالت إنه صُور في 31 أكتوبر الماضي، ويُظهر عناصر من حماس يسلبون محتويات شاحنة كانت ضمن قافلة إنسانية متجهة إلى سكان شمال خان يونس.

وأكدت أن مركز التنسيق تلقى بلاغا عبر المراقبة الجوية من طائرة مسيرة اميركية كانت تحلّق فوق القافلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وجاء في بيان القيادة المركزية: "تلقى مركز التنسيق في كريات جات بلاغا عبر المراقبة الجوية من طائرة أميركية من طراز إم كيو 9 كانت تحلّق فوق القافلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يفيد بأن المسلحين هاجموا السائق وسرقوا المساعدات والشاحنة".

وأضاف البيان أن السائق جُر إلى منتصف الطريق وترك ممددا على الأرض، مشيرا إلى أن حالته لا تزال غير معروفة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حماس إلى إلقاء السلاح ووقف نهب المساعدات حتى تتمكن غزة من بناء مستقبل أفضل.