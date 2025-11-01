وقالت القيادة المركزية الأميركية، على حسابها في منصة "إكس"، تعليقا على الفيديو: "طائرة أميركية بدون طيار ترصد شاحنة مساعدات تُنهب من قبل حماس في غزة".

وأضافت: "رصد مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بقيادة الولايات المتحدة عناصر يُشتبه في انتمائهم لحماس ينهبون شاحنة مساعدات كانت ضمن قافلة إنسانية تُوصل مساعدات ضرورية من شركاء دوليين إلى سكان غزة في شمال خان يونس".

وأوضحت: "تم تنبيه مركز التنسيق عبر كاميرات مراقبة من طائرة أميركية بدون طيار من طراز MQ-9 تُحلق في سماء المنطقة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل".

وأبرزت: "هاجم العناصر السائق وسرقوا المساعدات والشاحنة. ولا يُعرف مصير السائق حاليا".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية: "خلال الأسبوع الماضي، قام الشركاء الدوليون بتوصيل أكثر من 600 شاحنة من البضائع التجارية والمساعدات إلى غزة يوميا. يُقوّض هذا الحادث هذه الجهود".

وأشارت إلى أن "ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية مُمثلة في مركز التنسيق المدني العسكري تتعاون للمساعدة في تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى غزة".