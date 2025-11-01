وقال براك، خلال كلمته في منتدى حوار المنامة، إن على القيادة اللبنانية التحرك بوتيرة أسرع لحصر سلاح حزب الله، داعيا اللبنانيين إلى "اللحاق بركب المفاوضات والحفاظ على حدودهم".

وأضاف أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود، لكنها "قد تردّ داخل لبنان وفقا للتطورات"، على حد قوله.

وحول الأوضاع في غزة، أوضح براك أن إسرائيل قلقة من احتمال انخراط قوات تركية في القطاع، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث لولا الدور التركي.

وفي الملف السوري، أكد المبعوث الأميركي أن النقاشات مع المكوّن الكردي في شمال سوريا تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن القيادة في سوريا أدّت عملا جيدا خلال الأشهر الأخيرة.