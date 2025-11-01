وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، قد أفادت، بأنَ الرفات التي تسلمتها تل أبيب الليلة الماضية لا تعود لرهائن إسرائيليين قتلى.

كما قالت القناة الثانية عشرة، إن تل أبيب تسلمت من الصليب الأحمر الجثث ونقلتها للفحص في معهد الطب الشرعي لتحديد ما إذا كانت تعود لرهائن إسرائيليين.

وتقول إسرائيل، إنه لا تزال هناك جثث 11 محتجزا في قطاع غزة.

وتواجه المرحلةُ الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عُقدةَ ملفِّ جثث الرهائن الإسرائيليين، بعدما تحوّل الملفُّ من جانب إنساني إلى أداةٍ سياسية تُعطّل مسارَ خطةِ الرئيس دونالد ترامب.

من جانبها، أكدت حماس في بيانات سابقة أن جهودها تواجه صعوبات كبيرة بسبب حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، ما يعقّد عمليات انتشال الرفات.