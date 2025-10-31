وأثنى أمين عام الحزب نعيم قاسم في خطاب له، الجمعة، على موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون، عندما طالب الجيش، الخميس، بالتصدي للتوغل الإسرائيلي جنوبي البلاد.

ووصف قاسم موقف عون بـ"المسؤول"، الذي "يمكن أن يُبنى عليه".

وقال قاسم إن الحكومة اللبنانية "هي المسؤولة عن السيادة، وتحققها بطرد إسرائيل وتحرير الأرض والإعمار وتحرير الأسرى، وعندما يحصل هذا الأمر ستجدون أن أبواب الاستقرار والنهضة ومعالجة الإشكالات مفتوحة وسهلة في لبنان".

وهاجم أمين عام حزب الله الموقف الأميركي من لبنان، ومن "قتل إسرائيل للمدنيين وتدمير المنشآت والمزروعات وإحراق الأشجار والتوغل وتدمير الجرافات والآليات".

واعتبر أن "الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها، بل الراعي الأساسي للعدوان، وهي تساعد على توسعته وتجذره في لبنان والمنطقة".

وتابع قاسم: "كلما جاء مبعوث أميركي إلى لبنان وكلما صرح أحد الأميركيين، نجد أن الاعتداءات تزداد بشكل كبير".

وقال: "لم تعط أميركا للبنان شيئا"، بل إن "التصريحات الأميركية كلها دعم وتبرير لإسرائيل وإدانة للبنان".

واستطرد: "عندما أعلن عون أنه طلب من الجيش اللبناني التصدي (للتوغلات الإسرائيلية) إذا بأحد المسؤولين الأميركيين يعتبر أن الجيش اللبناني يتصرف إلى جانب حزب الله ومعه. هل أصبحت تهمة إذا أراد الجيش اللبناني أن يدافع عن أرضه وأن يعزز السيادة في لبنان، وأصبحت تهمة أنه سيمنع إسرائيل من أن تتقدم داخل الأرض؟".

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى حصر السلاح في يد الدولة، بهدف تجنيب البلاد هجمات تهدد بها إسرائيل مرارا طالما تمسك حزب الله بسلاحه.

وكان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام، إلا أن إسرائيل تنتهكه بشكل متكرر عبر هجمات واغتيالات معظمها جنوبي لبنان.