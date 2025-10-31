وشهدت الحملة مشاركة آلاف المنشورات التي تضمنت صورة خريطة المغرب داخل إطار يرمز إلى الأمم المتحدة، لتجسد تشبتث المغاربة بالوحدة الترابية لبلادهم.

وشهدت المبادرة تفاعلا واسعا من مسؤولين سياسيين ووزراء وبرلمانيين وصحفيين، شاركوا مع متابعيهم خريطة المملكة مصحوبة برسالة: "الصحراء في مغربها".

وتأتي هذه الحملة الرقمية قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار ينص على أن تمتع الصحراء بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب "قد يشكل الحل الأكثر جدوى" للنزاع المستمر منذ 50 عاما.

ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم بشكل صريح خطة المغرب للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والدائم للنزاع.

ويحتاج مشروع القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره، مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق الاعتراض (الفيتو).

وينص مشروع القرار على تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة عام واحد.

وكان نص سابق يمدد البعثة لستة أشهر فقط، ومع ذلك، فإن المسودة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلس ستطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تقديم مراجعة استراتيجية بشأن التفويض المستقبلي لمينورسو مع مراعاة نتائج المفاوضات" في غضون 6 أشهر، وفق "رويترز".

وينتهي التفويض الحالي لعملية حفظ السلام طويلة الأمد الجمعة.