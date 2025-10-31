وذكرت السلطات في بيان أن "دورية مشتركة من قوات خفر السواحل والبحرية تلقت معلومات من شعبة الاستخبارات العامة عن قارب خشبي مشبوه بارتباطه بشبكات التهريب التي يديرها الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف البيان أنه "تم اعتراض القارب فور عبوره مضيق باب المندب وقطره إلى المكان المناسب وتفريغ وتخزين الشحنة".

ولفت إلى أن "الشحنة تحوي 24 برميلا من مادة (فينول + فورمالدهيد) البوليمري، التي تستخدم لمقاومة الحرارة والعزل في الصواريخ، كما تستعمل المواد المركبة منها في صناعة الهياكل الخفيفة التي تدخل في صناعة الطائرات المسيرة، فيما يتم استخدام التطبيقات المتقدمة منها في التخفي، إذ تدخل في مواد ممتصة للموجات الكهرومغناطيسية لتقليل البصمة لرادارات الطائرات والسفن الحربية".

وأوضح البيان أن "الشحنة احتوت أيضا على ملابس وكمامات خاصة بالعمل في المعامل الكيميائية، وكميات من المعدات العسكرية الأخرى".

وفي وقت سابق الخميس، بحث مجلس القيادة الرئاسي سبل التنسيق الواسع محليا ودوليا لحماية أمن البحر الأحمر، محذرا من أنشطة الحوثيين.