وفي كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة لبحث الوضع في السودان، قال أبو شهاب: "لأكثر من عامين، دولة الإمارات، وبغض النظر عن الأكاذيب المكررة هنا، كانت واضحة بشأن أن كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان".

وتابع أبو شهاب: "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ليقبل تلك الحقيقة، لا يمكن لأي خطاب يلقى في هذه القاعة من ممثل أحد الأطراف المتحاربة أن يخفي من هم أو ما هم عليه، يجب على المجتمع الدولي التوجه إلى مدنيي السودان وليس جلاديهم".

وشدد خلال جلسة مجلس الأمن على أنه: "لأكثر من 900 يوم، الحرب الأهلية في السودان قد ابتلعت وطن والمعاناة الإنسانية تزداد كل يوم، وفي نفس الوقت الحالة في الفاشر تزداد سوءا كل يوم".

وأردف أبو شهاب: "دولة الإمارات العربية المتحدة تدين الهجمات المشينة ضد المدنيين في الفاشر في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ندعو قوات الدعم السريع لضمان حماية المدنيين، وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تقديم كل المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة".