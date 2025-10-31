ووجه المجلس، عقب اجتماع عقده الخميس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الانخراط العاجل مع أعضاء اللجنة العليا التابعة للمجلس، بقيادة يوري موسيفيني رئيس أوغندا، لتيسير المفاوضات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وفي ذات السياق، دعا عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف "صمود"، إلى تحرك دولي عاجل لدفع أطراف الحرب لإعلان وقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية، يتبعه وقف دائم للقتال يمهد الطريق لعملية سياسية تفضي إلى سلام مستدام.

وطالب الأمم المتحدة بإنشاء آلية إقليمية لتنسيق العمل الإنساني في السودان.

وفي رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقادة الاتحاد الأفريقي، و"الإيغاد"، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول المهتمة بالشأن السوداني، شدد حمدوك على ضرورة الضغط على أطراف الحرب للسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل السودان، وحماية العاملين في الحقل الإنساني، والوفاء بالالتزامات تجاه حماية المدنيين.

وتكثفت خلال الساعات الماضية التحركات الدولية الرامية لوضع حد للأزمة المتصاعدة في السودان بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد 15 مليونا، وأحدثت خسائر اقتصادية ضخمة، وسط مخاوف من تداعيات كارثية للانقسام المجتمعي الحاد الذي تعيشه البلاد.

وخلال جلسة بشأن السودان لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، طالبت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، طرفي القتال بالعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، وقالت: "حان الوقت لاتخاذ الخطوة الأولى نحو سلام دائم للشعب السوداني".

وحثت بوبي جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من العنف والفظائع في السودان، والعودة إلى المفاوضات، والعمل على إيجاد حل مستدام للنزاع.

كما أكدت على الحاجة الملحة لإنهاء القتال فورا وبدء حوار مستمر لمنع انزلاق السودان إلى مزيد من التشرذم.