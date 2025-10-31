وكتب ساعر عبر حسابه على منصة "إكس": "يواصل حزب الله، بدعم من إيران، تكثيف جهوده لإعادة البناء والتسليح، وهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل، كما يشكل خطرا على مستقبل لبنان".

وأضاف الوزير: "لا يمكن لإسرائيل أن تدفن رأسها في الرمال في وجه هذا التوجه".

وتابع ساعر: "نؤكد عزمنا على توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها ستواصل زيادة هجماتها في لبنان، مضيفة أن الأميركيين يشعرون بالقلق من رد فعل الحكومة اللبنانية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعقد نقاشا أمنيا مصغرا الليلة بشأن الوضع في لبنان، في ضوء محاولات حزب الله تعزيز قوته في الأشهر الأخيرة.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "يحاول حزب الله، وينجح في بعض المراحل، في استعادة قدراته الهجومية والدفاعية".