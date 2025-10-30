وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "بنى تحتية إرهابية وقاذفة ونفقا"، في منطقة المحمودية، مؤكدا أنها تتبع حزب الله.

وتابع بيان الجيش: "وجود هذه البنى التحتية في المنطقة يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وتأتي هذه التطورات بعد توغل قوات إسرائيلية في بلدة بليدا جنوبي لبنان خلال وقت مبكر من صباح الخميس، ومقتل موظف لبناني كان نائما في مبنى البلدية.

وأكد الجيش الإسرائيلي الواقعة، وقال إن "قواته فتحت النار خلال الليل أثناء عملية لتدمير بنية تحتية لحزب الله" في البلدة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن القوات الإسرائيلية توغلت داخل أحياء البلدة الساعة الواحدة والنصف تقريبا من صباح اليوم، وقتلت الموظف إبراهيم سلامة أثناء "مبيته داخل مبنى البلدية".

وذكرت أن القوات الإسرائيلية انسحبت في الرابعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وبعض العمليات البرية في الأراضي اللبنانية، رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وتقول إسرائيل إن الهدف من عملياتها هو منع الحزب من تعزيز وجوده العسكري في جنوب لبنان من جديد، بينما تنفي الجماعة أنها تفعل ذلك.