وأوضحت المصادر الإعلامية، أن القوات الإسرائيلية كانت قد توغلت داخل الأراضي اللبنانية لمسافة كيلومتر واحد، واقتحمت قرية بليدا وتمركزت في مبنى بلديتها لمدة ساعتين، وسط سماع دوي إطلاق نار.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب بعد ذلك من بليدا، ثم دخلت القوات اللبنانية إلى محيط مبنى بلدية القرية الذي كانت تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.

واستدعى الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية للانضمام إلى القوة التابعة له، والتي انتقلت إلى محيط منطقة الاقتحام الإسرائيلي.