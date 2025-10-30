وأكد المتحدث الفاتح قرشي أن قوات الدعم السريع لم ترتكب أي انتهاكات بحق المدنيين، مضيفا أن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها فور توافر الظروف الميدانية المناسبة.

وردا على سؤال بشأن علاقة "أبو لولو" بقوات الدعم السريع، قال المتحدث: "نحن نطلب تحقيقا دوليا في هذا الأمر إن استدعى ذلك، وقد شكلنا الآن لجنة تحقيق، وسبق أن ذكرنا أن المدعو (أبو لولو) لا يتبع لقواتنا، ولم نتعرف عليه من قبل، وإنما ظهر في هذه المقاطع".

وأضاف قائلًا: "ولتقصي الحقائق ومعرفة هوية هذا الشخص، قرر قائد الدعم السريع تشكيل لجنة للتحقيق، على أن تُعرض النتائج بعد انتهاء اللجنة من عملها بشأن (أبو لولو)".

وفي ما يتعلق بما تردد عن وقوع آلاف الأسرى من الجيش السوداني في المدينة، قال المتحدث: "لا نعتقد أن قواتنا أسرت 15 ألفا من قوات الجيش بالفاشر".

وأضاف: "نرحب بأي عملية سلام تتم عبر المجموعة الرباعية، ونتعاون مع كل المنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات".

وأشار قرشي إلى أن العمل جار على إزالة مخلفات الحرب داخل مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع الأحد الماضي، تمهيدا لتهيئة الظروف لعودة السكان.