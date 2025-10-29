وقال الشرع، خلال جلسة حوارية على هامش المنعقد في العاصمة السعودية الرياض إن سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة.

وأضاف أن الحكومة السورية اختارت الاستثمار بديلا عن الاعتماد على المعونات الخارجية في إعادة الإعمار، موضحا أن دمشق عدلت قوانين الاستثمار لتصبح من الأفضل عالميا، رغم وجود تحديات في التنفيذ.

وكشف الشرع عن إقبال خليجي وإقليمي واسع على القطاع العقاري السوري، لافتا إلى أن السوق المحلي يشهد طلبا مرتفعا، وأن الفرص الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب توصف بأنها "تاريخية".

وأكد الرئيس السوري أنه يراهن على الشعب السوري وقدرته على النهوض مجدداً، مشددا على أن سوريا لا تريد أن تكون عبئا على أحد، بل شريكا اقتصاديا فاعلاً يحمي المستثمرين بموجب القوانين المعمول بها.