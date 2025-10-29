واستشهد كليرفيلد بـ"تنفيذ الجيش اللبناني عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض وتفكيكها وتحييدها" جنوبي البلاد، قال إنها كانت تستخدم من قبل "جهات خبيثة" على حد تعبيره.

واعتبر العسكري الأميركي أن "هذا الأداء يعكس قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه".

كما رحبت المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس بـ"قرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل متابعة التطورات في لبنان.

وقالت أورتاغوس، التي حضرت اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة جنوبي لبنان، الأربعاء، إن "على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل"، بشأن حصر السلاح في يد الدولة.

كما بحثت اللجنة أيضا "فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية"، وفق بيان السفارة الأميركية في بيروت، واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندا ثابتا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة".

وأضاف بيان السفارة أن "لجنة الميكانيزم لا تزال تضطلع بدور محوري في رصد الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان، والتحقق منها، والمساهمة في إنفاذها".

يذكر أن لجنة "الميكانيزم" برئاسة جنرال أميركي وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي.

وحتى الآن لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، حيث لا تزال قواتها تنفذ عمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات جنوبي لبنان تقول إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله، كما لا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية.