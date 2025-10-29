وأشار عبد الباقي في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إلى أن وزارة الداخلية باشرت على الفور التحقيق في الحادثة لتحديد هوية المنفذين وإلقاء القبض عليهم، مؤكدا أن "أي محاولة للمساس بأمن الطرقات أو سلامة المواطنين ستواجه بحزم".

وحذر المسؤول الأمني من محاولات بعض الجهات استغلال الحادثة لإثارة الفتنة والتحريض، سواء على الأرض أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى "وجود مجموعات خارجة عن القانون تمارس أعمال ابتزاز وتعد على الأهالي".

وأوضح عبد الباقي أن "قوى الأمن الداخلي تتخذ إجراءات مشددة لبسط الأمن وضمان سلامة الطرق"، داعيا أهالي السويداء إلى التحلي بالحكمة والوعي، وعدم الانجرار وراء دعوات الفتنة أو التحريض.

وكان الطريق الرابطة بين دمشق والسويداء، قد شهد هجوما على حافلة نقل ركاب، مما أسفر عن تسجيل قتلى ومصابين.