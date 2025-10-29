وقال الجيش في بيان، إنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية، وبعد سلسلة من الهجمات الكبيرة التي استهدفت عشرات الأهداف، بدأ الجيش الإسرائيلي بتعزيز الاتفاق بعد انتهاكه من قبل حماس".

وتابع البيان: "في إطار هذه الهجمات، هاجم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بقيادة القيادة الجنوبية، أكثر من 30 عنصرا على مستوى قيادة المنظمات العاملة في قطاع غزة".

وختم قائلا: "سيواصل الجيش تطبيق الاتفاق والرد بقوة على أي انتهاك".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن الهجمات على غزة ستتوقف في وقت لاحق من صباح الأربعاء، على أن يستأنف وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت القناة 12 إن الضربات الإسرائيلية العنيفة ستتوقف "الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي".

وأوضح مصدر إسرائيلي أن "الهجمات في غزة تقترب من نهايتها"، مشيرا إلى "ضرب جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

واستأنفت إسرائيل ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء، بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، بمقتل 90 شخصا على الأقل من بينهم 24 طفلا وجرح العشرات، منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما استهداف مدينتي غزة وخان يونس.

والثلاثاء أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتنفيذ ضربات، كما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر الثلاثاء.