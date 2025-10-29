والجندي القتيل رقيب أول احتياط عمره 37 عاما، وهو سائق معدات ثقيلة تابعة للجيش، يقطن مستوطنة نيريا في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، قتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات التي كانت تعمل بحي الجنينة في رفح.

وتقع المنطقة المذكورة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر وفق الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم أن المنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "مسلحين متحصنين في جيب بالمنطقة، يخرجون من أنفاق ويشنون هجمات".

والأسبوع الماضي قتل جنديان إسرائيليان في هجوم مماثل بالمنطقة نفسها.

واتهمت إسرائيل حركة حماس بالمسؤولية عن الهجومين، لكن الحركة نفت أي تورط لها.

ومنذ مساء الثلاثاء، تشن طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في قطاع غزة أسفرت عن مقتل العشرات، في أعقاب اتهام حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

والتطور الأخير هو أحدث اختبار للاتفاق الهش، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.