وقالت وكالة السودان للأنباء: "استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم لوران بوكيرا مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالسودان وأبلغته قرار الحكومة باعتباره شخصا غير مرغوب فيه هو وسمانثا كاتراج مديرة قسم العمليات وأن عليهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة".

وأكدت حكومة البرهان "حرصها التام على التعاون مع كافة المنظمات الدولية العاملة في السودان وفقا للنظم والقوانين المعروفة دوليا ومنها احترام سيادة الدول".

وأشارت إلى أن "هذا القرار لا يؤثر على استمرار التعاون القائم مع برنامج الغذاء العالمي في السودان".