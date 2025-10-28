وأكد عون خلال لقائه أورتاغوس، وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة، "على ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية...ولاسيما لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان".

وبموجب اتفاق جرى التوصّل إليه العام الماضي، تقوم لجنة مراقبة يشارك فيها لبنان والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والأمم المتحدة، بمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وشدد عون "على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء".

ورغم اقتراب وقف إطلاق النار من إتمام عامه الأول، تواصل إسرائيل شنّ ضربات، خصوصا على جنوب البلاد.

وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في حزب الله تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة حفارات وجرافات.

ويرى المسؤولون اللبنانيون أن تلك الضربات تهدف إلى منع إعادة الإعمار في الجنوب المدمّر من الحرب.

والتقت أورتاغوس كذلك خلال جولتها في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.