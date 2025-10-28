وأضاف المسؤول أن الاجتماع الجيش الإسرائيلي عرض خلال الاجتماع حزمة من مستويات الرد، تشمل استئناف الغارات على غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو أكد ضرورة التنسيق مع الأميركيين لتحديد الخطوات الممكن تنفيذها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم حماس بانتهاك الاتفاق.

وأضاف أن تل أبيب تسلمت جزءا من رفات لرهينة كانت القوات الإسرائيلية قد استعادتها سابقا خلال عملية عسكرية قبل عامين.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة خرق حماس للاتفاق بعد تسليمها جثمانا لا يعود إلى قائمة الرهائن القتلى.

ومن جهته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ"التوقف عن التردد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، جاءت معارضة سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع عاجل، حيث يجري النظر في فرض "عقوبة محددة وفورية".