في مستهل اللقاء، نقل الوزير رشاد إلى الرئيس عون تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو الاستقرار.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في الجنوب والوضع في غزة.

وأعرب الوزير رشاد عن استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الاضطرابات الأمنية، مجددًا تأكيد دعم مصر الدائم للبنان.

من جهته، حمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته إلى الرئيس السيسي، شاكرا دعم مصر المتواصل للبنان في مختلف المجالات، ومرحبا بأي جهد مصري يُسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار إلى البلاد.