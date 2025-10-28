وأضاف أن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت الحافلة وأوقعت الإصابت في صفوف المدنيين وسط حالة استنفار من الجهات المعنية التي تجري تحقيقات للوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الهجوم.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد التوتر بين السويداء ودمشق على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الأولى في يوليو الماضي.

وأكدت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء مقتل الشابة آية سلام، والشاب كمال عبد الباقي في الهجوم.