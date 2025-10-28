ومن جهته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ"التوقف عن التردد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس".

ماذا حدث؟

قالت إسرائيل إن رفات الجثة التي أعادتها حماس، الإثنين، لا تعود لأحد المختطفين الثلاثة عشر المحتجزين في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يفحص معهد الطب الشرعي، حيث تم التعرف على الجثة، ما إذا كانت تعود لمختطف إسرائيلي أُعيد للدفن في إسرائيل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، جاءت معارضة سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع عاجل، حيث يجري النظر في فرض "عقوبة محددة وفورية".

مطالب إسرائيلية بمواجهة حماس

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي: "لن تستطيع إسرائيل الانتظار أكثر من ذلك، وستتخذ خطوات حيال هذا الانتهاك من جانب حماس".

من جانبه، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن إسرائيل تقول إن ما أعادته حماس هي أجزاء من جثة أعيدت سابقا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث "انتهاكات حماس للاتفاق".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأن "حماس تعرف جيدا كيفية إعادة معظم المدنيين المختطفين، لكنها تتجنب ذلك عن علم. هذه ادعاءات كاذبة هدفها واحد: كسب الوقت وتوسيع نطاق الاتفاق مرارا وتكرارا".