وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يفحص معهد الطب الشرعي، حيث تم التعرف على الجثة، ما إذا كانت تعود لمختطف إسرائيلي أُعيد للدفن في إسرائيل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية سيعقد المستوى السياسي اليوم نقاشا عاجلا، ويجري النظر في فرض "عقوبة محددة وفورية".

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي: "لن تستطيع إسرائيل الانتظار أكثر من ذلك، وستتخذ خطوات حيال هذا الانتهاك من جانب حماس".

من جانبه، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن إسرائيل تقول إن ما أعادته حماس هي أجزاء من جثة أعيدت سابقا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث "انتهاكات حماس للاتفاق".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأن "حماس تعرف جيدا كيفية إعادة معظم المدنيين المختطفين، لكنها تتجنب ذلك عن علم. هذه ادعاءات كاذبة هدفها واحد: كسب الوقت وتوسيع نطاق الاتفاق مرارا وتكرارا".