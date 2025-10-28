وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "الغارة استهدفت كهفا خرج منه 3 مسلحين كانوا يخططون لهجوم في المنطقة".

واستخدمت القوات الإسرائيلية جرافتين عسكريتين خلال العملية، فيما غطّت الطائرات الحربية والمسيّرات سماء المنطقة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك): "في إطار عملية هجومية، قضت قوات الأمن على ثلاثة إرهابيين".

وأضاف: "في وقت سابق من الثلاثاء، وفي عملية هجومية في قرية كود التابعة للواء منشيه، نفّذ مقاتلو الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة ياميم، بتوجيه من الشاباك، عملية ليلية لاعتقال إرهابيين انتموا إلى تنظيم إرهابي في مخيم جنين".

وتابع: "خلال العملية، رصد قناصة من وحدة ياميم مجموعة إرهابيين داخل كهف وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وإصابة آخر، بعد ذلك بوقت قصير، أغلق سلاح الجو المنطقة وقتل الإرهابي الآخر".