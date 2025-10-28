ونقلت الداخلية السورية في بيان عن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، قوله: "تمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، من إلقاء القبض على المجرم اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد".

وأضاف البيان: "يُعدّ المذكور من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، والذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة".

واختتم البيان بالقول: "تمّت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وكانت الداخلية السورية قد أعلنت الأربعاء، إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا.