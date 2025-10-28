وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن "إسرائيل تلقت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوفٍ سُلّم لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة".

وأضاف البيان أن الجثة "ستنقل إلى إسرائيل لتحديد هوية صاحبها، وإبلاغ عائلة الضحية رسميا".

وشدد البيان على أن "الجهود لاستعادة جميع الرهائن مستمرة، ولن تتوقف حتى عودة آخر رهينة إلى وطنه".



وسلمت حماس 15 من 28 جثة تعود إلى رهائن قتلوا خلال احتجازهم منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر.

وأعادت حماس آخر 20 رهينة على قيد الحياة بعد إعلان الهدنة مع إسرائيل.

وحذرت حماس من صعوبات تواجهها في العثور على رفات الرهائن المتبقين بين الأنقاض في غزة حيث قتل أكثر من 68500 فلسطيني في العمليات الإسرائيلية وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.



ويوم الأحد، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إنه سُمح للصليب الأحمر وفرقة مصرية بالبحث عن جثث رهائن متوفين وراء "الخط الأصفر" الذي يعيّن حدود انسحاب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.