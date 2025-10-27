وذكر بولس أن "التطورات في الفاشر مقلقة لجهة حجم التجاوزات على الأرض"، مضيفا أن "هذا التطور استراتيجي، حيث يمكن أن يكون بداية لنوع من تقسيم السودان كما حدث في ليبيا على سبيل المثال"، مبرزا أن "هذا أمر غير مقبول"، وأن الولايات المتحدة ستبذل، مع شركائها، جهودا لمنع ذلك.

وأوضح كذلك أن واشنطن وشركاءها ملتزمون بالخطة التي وضعتها "الرباعية"، والتي تتضمن ثلاثة أشهر من الهدنة الإنسانية تليها مرحلة انتقالية.

وشدد بولس على أن الشق الإنساني يمثل أولوية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتا إلى أن السودان "يشكل اليوم أكبر كارثة إنسانية على الإطلاق".

وتابع: "الشق الإنساني خط أحمر... نحن في تعاون مع المؤسسات الدولية ومع قوات الدعم السريع والجيش، للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت".

وأشار بولس إلى أن الطرفين أبديا نوعا من التجاوب لا بأس به بخصوص الهدنة، لكنه شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود.

وأبرز بولس أن التفاهم في جدة يشكل أساسا يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل سياسي دائم في السودان.

وأبرز أن الهدف الأميركي الحالي هو التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة في السودان، بالتوازي مع جهود دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف.