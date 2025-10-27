يتصاعد الجدل بشأن إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، حيث أكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ"سكاي نيوز عربية"، بأنه لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حركة حماس.
ويبدو أن السلطة قررت إظهار موقف حاسم حيال حماس بشأن خطة إدارة القطاع، فقد أكد المصدر أن موقف السلطة الفلسطينية يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية.
كما قال المصدر إن السلطة اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها.
لكن حماس، بحسب المصدر، نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة وهو ما يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها.
هذه التطورات تطرح أسئلة بشأن دور حماس في إدارة غزة مستقبلا خصوصا وأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب قد نصت على ألا يكون هناك دور للحركة في ذلك.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن السلطة الفلسطينية وحماس وافقتا على تعيين أمجد الشوا رئيسا للجنة المكلفة بإدارة شؤون القطاع، وهو الذي ينتمي إلى أحد أبرز عائلات غزة، مما يعيد طرح أسئلة عما إذا كانت هذه العائلات ستلعب دورا أكبر في قيادة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
إسرائيليا، تؤكد حكومة بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن قبول دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، وتقول بأنه لا يمكن السماح لها بموطئ قدم في القطاع.
من هو أمجد الشوا؟
- ولد في مدينة غزة عام 1971 ويعرف بدفاعه عن حقوق الإنسان.
- يعرف بنشاطه في مجال العمل المجتمعي والتنمية المستدامة.
- يشغل حاليا منصب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة.
- ينتمي إلى إحدى العائلات العريقة في قطاع غزة.
- قاد عدة مبادرات وطنية ودولية لفك الحصار عن غزة منذ أعوام.
- شغل مناصب في لجنة رعاية الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة.