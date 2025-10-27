ويبدو أن السلطة قررت إظهار موقف حاسم حيال حماس بشأن خطة إدارة القطاع، فقد أكد المصدر أن موقف السلطة الفلسطينية يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية.

كما قال المصدر إن السلطة اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها.

لكن حماس، بحسب المصدر، نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة وهو ما يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها.

هذه التطورات تطرح أسئلة بشأن دور حماس في إدارة غزة مستقبلا خصوصا وأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب قد نصت على ألا يكون هناك دور للحركة في ذلك.

هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن السلطة الفلسطينية وحماس وافقتا على تعيين أمجد الشوا رئيسا للجنة المكلفة بإدارة شؤون القطاع، وهو الذي ينتمي إلى أحد أبرز عائلات غزة، مما يعيد طرح أسئلة عما إذا كانت هذه العائلات ستلعب دورا أكبر في قيادة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

إسرائيليا، تؤكد حكومة بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن قبول دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، وتقول بأنه لا يمكن السماح لها بموطئ قدم في القطاع.

من هو أمجد الشوا؟