وتأتي زيارة مورغان أورتاغوس وسط مخاوف في لبنان من أن تشن إسرائيل حربا جوية جديدة على حزب الله.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أورتاغوس ستسعى خلال زيارتها إلى بيروت لمنع تدهور الوضع أو توسيع الحرب.

وخلال الأيام الماضية، كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب وشرق لبنان، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، معظمهم من أعضاء حزب الله، وفقا لمصادر أمنية لبنانية تحدثت لوكالة رويترز.

ويخشى لبنان أن يكون القصف مقدمة لحملة جوية إسرائيلية موسعة على البلاد، رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر 2024 بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عاما بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وحذر مبعوث أميركي آخر هو توم باراك، الأسبوع الماضي، من أن حزب الله قد يجد نفسه في مواجهة جديدة مع إسرائيل إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية سريعا لنزع سلاح الجماعة بالكامل، وهو ما يرفضه حزب الله حتى الآن.

وكانت مصادر أوروبية أكدت لـ"سكاي نيوز عربية" أن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد يكون مسألة وقت فقط.

وأضافت المصادر أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل في قضية سحب سلاح حزب الله.