وأكد الهجري لـ"سكاي نيوز عربية" أن "رؤيتنا تقوم على الاستقلال التام لمحافظة السويداء".

وتابع: "عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم".

وأشار إلى أن "الحكومة في دمشق لم تلتزم بعد بإخلاء القرى المنكوبة وتتمسك بتزييف الحقائق"، على حد تعبيره.

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بـ"الإبادة" التي واجهها أهالي السويداء "ومن الضروري كشف حقيقة ما جرى".

ويعتبر ملف السويداء من الملفات الشائكة في سوريا لا سيما، بعد ما خلفته أحداث يوليو الدامية من تبعات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بقاء قواته في المناطق التي سيطرت عليها في الجنوب السوري وفي محيط جبل الشيخ.

ولفت نتنياهو إلى أن الهدف يكمن في الوصول إلى "اتفاق مع النظام السوري بشأن تجريد جنوب غرب سوريا من السلاح وحماية الدروز".