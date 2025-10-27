وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينتي البيرة ودير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت 6 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتدت على عدد من السكان بالضرب خلال العملية.

وفي محافظة سلفيت شمال الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 مواطنين من بلدة دير بلوط، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، كما اقتحمت بلدة بديا المجاورة واعتدت على أفراد من عائلة عضو بارز في حركة "فتح" حسن القرم.

وفي الخليل جنوب الضفة، اعتقلت القوات 4 مواطنين من بلدتي الطبقة وصوريف، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة بعد إصابته بقنبلة صوت أطلقت صوب رأسه في بلدة بيت عوا، كما أصيبت سيدة بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت المصادر أن مستوطنين مسلحين أغلقوا الطريق الرئيسي لقرية الزويدين في بادية يطا جنوب الخليل وعرقلوا مرور المواطنين، كما أطلقوا ماشيتهم في أراضي السكان في منطقة مسافر يطا وأتلفوا محاصيلهم، في حين نصبت قوات إسرائيلية حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وأغلقت طرقا رئيسية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

أما في نابلس شمال الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من مخيم بلاطة بعد مداهمة منزله، فيما اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس بعدد من الآليات العسكرية دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما شهدت مدينة طولكرم حملة اعتقالات طالت شابين ، بينما اعتقلت القوات شابا خر من بلدة جناتة شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي أريحا، احتجزت القوات الإسرائيلية 15 أسيرا محررا من مخيم عقبة جبر واعتدت عليهم بالضرب خلال التحقيق الميداني، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني في المحافظة.

وفي مدينة القدس، أجبرت السلطات الاسرائيلية مواطنا فلسطينيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة العيسوية بحجة البناء دون ترخيص، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة مقابل توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة متواصلة تنفذها القوات الإسرائيلية بشكل شبه يومي في مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشهد خلالها مناطق عدة مداهمات واشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين