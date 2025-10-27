وكتب المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني عبر حسابه على منصة "إكس": "أُسقطت بالأمس طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة في منطقة كفركلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة".

وأضاف: "يشير تحقيق أولي إلى أن قوات اليونيفيل المتمركزة في الجوار أطلقت النار بصورة متعمدة على المسيرة وأسقطتها".

وذكر شوشاني أنه بعد إسقاط المسيّرة، ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة في المنطقة التي سقطت فيها، مؤكدا أن قواته لم تطلق النار على قوات اليونيفيل.

وكانت اليونيفيل أعلنت في بيان الأحد أن طائرة إسرائيلية مسيّرة حلقت فوق إحدى دورياتها "بشكل هجومي".

وأضاف البيان: "قامت قوات حفظ السلام بتطبيق التدابير المضادة الدفاعية الضرورية لتحييد الطائرة المسيّرة".

وتابع البيان أن الحادثة "تظهر استهتارا بسلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تنفذ المهام المنوطة بها من قبل مجلس الأمن في جنوب لبنان".

وفي وقت لاحق، قالت اليونيفيل إن طائرة مسيّرة ثانية اقتربت من دوريتها العاملة قرب كفر كلا وألقت قنبلة.

وأضافت: "بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة في اتجاه قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم يصب أي من عناصر اليونيفيل بأذى ولم تلحق أي أضرار بممتلكاتهم أو معداتهم".

ونص وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي، على انسحاب الحزب من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني وعلى تفكيك بنيته العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة يونيفيل.

كما نص على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان. لكن تل أبيب أبقت قواتها في خمس تلال استراتيجية في جنوب لبنان، بخلاف ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، في موازاة مواصلة شنها غارات دامية، خصوصا على جنوب البلاد.

وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس تجريد حزب الله، المدعوم من طهران، من سلاحه.

ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة".