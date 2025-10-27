ونشرت الصحيفة صورة لسردار، وقالت نقلا عن "الموساد"، إنه قائد في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، تزعم مجموعة تضم 11 ألف عنصر، هدفها تشجيع الهجمات ضد الإسرائيليين واليهود في إسرائيل وخارجها.

ووفق "الموساد"، فإن شبكة سردار، مسؤولة عن محاولات لشنّ الهجمات التي كُشف عنها في اليونان وأستراليا وألمانيا خلال العام الماضي.

وأشار "الموساد" إلى أن "إخفاقات سردار العديدة أدت إلى موجة اعتقالات وكشف أمره".

وقال "الموساد" إن شبكة سردار ركزت نشاطها الإرهابي على مسارين، الأول تمثل بالأعمال التخريبية، حيث نفذت أعمال تخريب وإحراق متعمد لمحلات تجارية يهودية مثل مطاعم ومقاهٍ، بالإضافة إلى مؤسسات ومعابد يهودية.

أما المسار الثاني، فكان يُنفّذ عادة بعد مرحلة التخريب أو بالتزامن معها، ويتضمن إيذاءً جسديا لأهداف فردية، لا سيما شخصيات بارزة.

فعلى سبيل المثال، في شهري مايو ويونيو من العام الماضي، وفي إطار مسعى إيراني لابتزاز ضحايا من الجالية اليهودية، أُضرمت النيران في مدخل مركز بيت حباد اليهودي في أثينا، ومطعم مجاور له في المدينة.

وقادت عملية استخباراتية إلى اعتقال قائد الخلية وخمسة عناصر من أصول إيرانية وأفغانية ويونانية، وقُدِّم المتورطون للمحاكمة، وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة تراوحت بين 8 و11 عاما.

ووقعت حادثة أخرى، بعيدا عن أوروبا، في أستراليا بشهر أكتوبر 2024، حيث أُضرمت النيران في مقهى "لويس كونتيننتال كيتشن" بسيدني.

ولم تُسفر هذه الحادثة عن أي وفيات، إذ أُلقي القبض على عناصر الخلية، ومن بينهم شخص يُدعى سعيد موسوي الذي يترأس الخلية.

وفي ألمانيا، جمع عنصر تابع لسردار وهو علي حسن سرواري معلومات عن شخصيات بارزة في الجالية اليهودية في البلاد، بغرض استهدافهم.

وكشف تحقيق أجرته السلطات في الدنمارك وألمانيا، بمساعدة "الموساد"، أن سرواري سافر إلى إيران لحضور اجتماعات عملياتية تلقى خلالها تعليمات دقيقة حول أهدافه وخططه.

وبعد زيارته لإيران، سافر سرواري إلى ألمانيا مع عائلته كأسلوب للتمويه على تورطه في أنشطة إرهابية، ونفذ هناك عددا من المهام الموكلة إليه.

وعند عودته إلى الدنمارك، أُلقي القبض عليه، ولا تزال الإجراءات القانونية ضده جارية، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باسم "الموساد" نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، قد قال إن سردار، الذي يعمل تحت إمرة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، أشرف على "شبكة عمليات سرية، حاولت تنفيذ هجمات في أستراليا واليونان وألمانيا".

وأوضح البيان أن الشبكة اعتمدت أسلوب "الإرهاب بلا بصمات إيرانية"، من خلال "تجنيد أجانب واستخدام مجرمين واتصالات مشفرة"، مضيفا أن "جهودا استخبارية مشتركة مع شركاء دوليين أدت إلى إحباط عشرات المخططات وإنقاذ أرواح عديدة".